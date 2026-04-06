توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ الجندي الأول علاء نصر الله من منطقة جبل لبنان شقيق الرقيب بهاء نصر الله من معهد تدريب الأفراد.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ في موقف بلدة بقعاتا - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ١٩.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٧ و٢٠٢٦/٤/٨ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في موقف بلدة بقعاتا، وباقي أيام الأسبوع في منزل والده الكائن في بلدة جديدة - الشوف، أو عبر الاتصال بشقيقه على رقم الهاتف: ٧٠/٠٩٩٣٤٣.