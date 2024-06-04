توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ الجندي الأول فضل الرز من لواء المشاة الثاني عشر - الكتيبة ١٢٦.

يقام المأتم بتاريخه الساعة ١٥:٠٠ في جبانة بلدة الخراب - صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل جده السيد صبحي البدوي الكائن في البلدة المذكورة أعلاه في شارع المصارف قرب حلويات البحصلي وتعاونية الجنوب، أو عبر الاتصال بخاله السيد رائد البدوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٥٦٣٣٣.