استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٨ الجندي الأول محمد شحيتلي من الطبابة العسكرية، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة شمسطار - بعلبك.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ الساعة ٩.٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى حي السلم - الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة حي السلم.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

- والد الشهيد: ٠٣/٢٩٠٨٧٥.

- شقيق الشهيد: ٧٨/٩٢٩٠٩٦.