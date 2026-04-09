- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on خميس, 04/09/2026 - 21:45
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٨ الجندي الأول محمد شحيتلي من الطبابة العسكرية، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة شمسطار - بعلبك.
يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ الساعة ٩.٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى حي السلم - الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة حي السلم.
تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
- والد الشهيد: ٠٣/٢٩٠٨٧٥.
- شقيق الشهيد: ٧٨/٩٢٩٠٩٦.
Ar
Date:
الخميس, أبريل 9, 2026