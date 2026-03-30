Published by lebarmy15 on اثنين, 03/30/2026 - 20:56
استشهد يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۳۰ الجندي علي عجم من لواء المشاة الخامس، جرّاء اعتداءٍ إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ الساعة ٩.٣٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة مشتى حمود - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۳.۳۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.
