استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٧ الجندي المتمرن كامل مركيز من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق كفررمان - الخردلي.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٨ الساعة ۱۱.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة المرج - البقاع الغربي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۷.۰۰، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في بلدة تعلبايا - زحلة (خلف صيدلية الشعب).