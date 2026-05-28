Published by lebarmy10 on خميس, 05/28/2026 - 07:37
استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٧ الجندي المتمرن كامل مركيز من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق كفررمان - الخردلي.
يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٨ الساعة ۱۱.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة المرج - البقاع الغربي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۷.۰۰، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في بلدة تعلبايا - زحلة (خلف صيدلية الشعب).
الخميس, مايو 28, 2026