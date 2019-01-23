توفي بتاريخ 22 / 1 / 2019 الجندي اول المتقاعد عبده صعب شقيق العقيد المتقاعد شهاب دعكور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 1 / 2019 عقب صلاة الظهر في جامع الفاروق – شبعا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 25و26 / 1 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 1 / 2019 في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا.