توفي بتاريخ 30 / 4 / 2019 الجندي اول ايلي عوض من فوج التدخل الثاني شقيق التلميذ رتيب س2 فؤاد عوض من معهد التعليم – مدرسة الرتباء.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 1 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 5 / 2019 في منزل والده الكائن في محلة حصرايل – جبيل .