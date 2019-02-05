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Published by lebarmy4 on خميس, 05/02/2019 - 09:30
توفي بتاريخ 30 / 4 / 2019 الجندي اول ايلي عوض من فوج التدخل الثاني شقيق التلميذ رتيب س2 فؤاد عوض من معهد التعليم – مدرسة الرتباء.
توفي بتاريخ 30 / 4 / 2019 الجندي اول ايلي عوض من فوج التدخل الثاني شقيق التلميذ رتيب س2 فؤاد عوض من معهد التعليم – مدرسة الرتباء.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 1 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 5 / 2019 في منزل والده الكائن في محلة حصرايل – جبيل .
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Date:
الثلاثاء, أبريل 30, 2019