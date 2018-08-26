توفي بتاريخ 25 / 8 / 2018 الجندي جوزيف الضهر من لواء المشاة الاول شقيق الجندي اول جان الضهر من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2018 الساعة 17،00 في كنيسة ميلاد السيدة في بلدة تل عباس الغربي – عكار ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 27 و 28 / 8 / 2018 أبتداءً من الساعة 10،00 ولغاية الساعة 13،00 وإبتداءً من الساعة 15،00 ولغاية الساعة 19،00 في قاعة الشهيد بسام جرجي الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه.