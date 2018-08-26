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Published by lebarmy15 on اثنين, 08/27/2018 - 10:46
توفي بتاريخ 25 / 8 / 2018 الجندي جوزيف الضهر من لواء المشاة الاول شقيق الجندي اول جان الضهر من فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2018 الساعة 17،00 في كنيسة ميلاد السيدة في بلدة تل عباس الغربي – عكار ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخي 27 و 28 / 8 / 2018 أبتداءً من الساعة 10،00 ولغاية الساعة 13،00 وإبتداءً من الساعة 15،00 ولغاية الساعة 19،00 في قاعة الشهيد بسام جرجي الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أغسطس 26, 2018