Published by lebarmy5 on أربعاء, 04/29/2026 - 20:35
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٩ الجندي حسين سلطان من فوج التدخل الخامس، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في منطقة خربة سلم - بنت جبيل.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١ الساعة ۱۰.۰۰ في منطقة الخراب - صور حيث يُصلّى على جثمانه ويوارى الثرى كوديعة قرب ثكنة بنوا بركات - صور، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
