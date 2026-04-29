استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٩ الجندي حسين سلطان من فوج التدخل الخامس، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في منطقة خربة سلم - بنت جبيل.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١ الساعة ۱۰.۰۰ في منطقة الخراب - صور حيث يُصلّى على جثمانه ويوارى الثرى كوديعة قرب ثكنة بنوا بركات - صور، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.