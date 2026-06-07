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Published by lebarmy12 on أحد, 06/07/2026 - 08:45
استشهد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ الجندي حسين غزال من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).
استشهد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ الجندي حسين غزال من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ الساعة ١٤.٥٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة الصادق - الشويفات، حيث يقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تُقبل التعازي ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ولمدة ثلاثة أيام في منطقة حي السلم - بعبدا (شارع بركات - حي الروضة - مقابل تعاونية ياسين).
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Date:
الأحد, يونيو 7, 2026