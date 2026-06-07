استشهد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ الجندي حسين غزال من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ الساعة ١٤.٥٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة الصادق - الشويفات، حيث يقام المأتم الساعة ١٦.٣٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ولمدة ثلاثة أيام في منطقة حي السلم - بعبدا (شارع بركات - حي الروضة - مقابل تعاونية ياسين).