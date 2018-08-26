توفي بتاريخ 25 / 8 / 2018 الجندي رونالد ملكي من مقر عام الجيش مفصول الى المفتشية العامة ، شقيق كل من العريف رالف ملكي والعريف رودي ملكي كلاهما من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 8 / 2018 الساعة 17,00 في كنيسة ميلاد السيدة في تل عباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 27 و 28 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 وإبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة الشهيد بسام جرجي.