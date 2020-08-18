توفي بتاريخ 18 /8 /2020 الجندي طه صليبي من لواء المشاة التاسع شقيق كل من المؤهل اول علي صليبي من الطبابة العسكرية والعريف مصطفى صليبي من مكتب القائد.

يقام المأتم بتاريخ 18 /8 /2020 الساعة 18,00 في النادي الحسيني لبلدة قصرنبا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وامدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.