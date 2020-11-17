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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 11/17/2020 - 12:27
توفي بتاريخ 15 / 11 / 2020 الجندي عبد الله حمود من لواء المشاة الثاني عشر شقيق العريف كايد حمود من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.
توفي بتاريخ 15 / 11 / 2020 الجندي عبد الله حمود من لواء المشاة الثاني عشر شقيق العريف كايد حمود من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2020 الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن النبعة – مجدل عنجر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة – الطابق الأرضي.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 16, 2020