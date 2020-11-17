توفي بتاريخ 15 / 11 / 2020 الجندي عبد الله حمود من لواء المشاة الثاني عشر شقيق العريف كايد حمود من القوات الجوية – قاعدة بيروت الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2020 الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن النبعة – مجدل عنجر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة – الطابق الأرضي.