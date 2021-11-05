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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 05/11/2021 - 17:17
توفي بتاريخ 11 / 5 /2021 الجندي فضل بياض من لواء المشاة السادس.
توفي بتاريخ 11 / 5 /2021 الجندي فضل بياض من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 /2021 الساعة 11.00 في حسينية بلدة القليلة - صور، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عمه السيد محمود بياض الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب مقام النبي عمران ، أو عبر الإتصال على رقم الهاتف: 400242 /71.
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Date:
الثلاثاء, مايو 11, 2021