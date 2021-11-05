توفي بتاريخ 11 / 5 /2021 الجندي فضل بياض من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 /2021 الساعة 11.00 في حسينية بلدة القليلة - صور، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عمه السيد محمود بياض الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب مقام النبي عمران ، أو عبر الإتصال على رقم الهاتف: 400242 /71.