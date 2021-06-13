توفي بتاريخ 13 / 6 / 2021 الجندي كليمون غصن من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 6 / 2021 الساعة 14.00 في صالون كنيسة القديسة بربارة – أنان – قضاء جزين، ويوارى الثرى في مدافن بلدة دلبتا – قضاء كسروان.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعده بتواريخ 15 و 16 و17 / 6 / 2021 في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة أنان – قضاء جزين، أو عبر الأتصال على أحد الأرقام التالية:

-والده السيد جوني غصن:959839 /71.

-والدته السيدة جوسلين مرعي:353490 /70.

-خاله السيد طوني مرعي:617518 /03.

-شقيقته الآنسة جمال غصن:358097 /76.