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Published by lebarmy2 on أربعاء, 06/10/2026 - 14:22
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ الجندي محمد الأحمد من فوج التدخل الخامس، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر - النبطية، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧.
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ الجندي محمد الأحمد من فوج التدخل الخامس، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر - النبطية، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٠ الساعة ۱۳.۳۰ ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون - الماري - حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين - البقاع الغربي.
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Date:
الأربعاء, يونيو 10, 2026