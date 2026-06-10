استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ الجندي محمد الأحمد من فوج التدخل الخامس، متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر - النبطية، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٠ الساعة ۱۳.۳۰ ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون - الماري - حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين - البقاع الغربي.