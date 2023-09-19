توفي بتاريخ 19 / 9 / 2023 الجندي محمد بيضون من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 9 /2023 عند صلاة الظهر في روضة الشهيدين – الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 21 و 22 / 9 / 2023 في منزل والده الكائن في شارع إميل الخوري – طريق الجديدة – بيت بيضون – الطابق الأرضي، أو عبر الإتصال بوالده السيّد محمود بيضون على رقم الهاتف: 589824 /03.