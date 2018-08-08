Published by lebarmy10 on أربعاء, 08/08/2018 - 13:43

توفي بتاريخ 7 / 8 / 2018 الجندي محمد عويدات من الفوج المجوقل شقيق كل من العريف غسان عويدات  من اللواء اللوجستي – فوج النقل والمجند (مددت خدماته) أحمد عويدات من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2018 الساعة 12.30 في بلدة شحيم – حي تل الشربين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الثلاثاء, أغسطس 7, 2018