توفي بتاريخ 7 / 8 / 2018 الجندي محمد عويدات من الفوج المجوقل شقيق كل من العريف غسان عويدات من اللواء اللوجستي – فوج النقل والمجند (مددت خدماته) أحمد عويدات من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 8 / 2018 الساعة 12.30 في بلدة شحيم – حي تل الشربين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.