الجيش يستكمل الانتشار في منطقة الجنوب، ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الغربي

الجمعة, 24 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

انتشرت وحدات عسكرية في بلدتَي شيحين والجبّين - صور في القطاع الغربي في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.