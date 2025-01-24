الجيش يستكمل الانتشار في منطقة الجنوب، ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الغربي

الجمعة, 24 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
انتشرت وحدات عسكرية  في  بلدتَي شيحين والجبّين - صور في القطاع الغربي في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

 