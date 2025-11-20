الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن

الخميس, 20 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل عباس – عكار، المواطن (ف.م.) لترويجه المخدرات. وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الصدقة – عكار المواطن (و.ق.) لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.