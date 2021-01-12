الدروب الساحرة بانتظاركم

إعداد: جان دارك أبي ياغي

سواء كنتم ترغبون في تمضية نهار في أحضان الطبيعة بعيدًا من صخب المدينة وهموم الحياة، أو كنتم من محبي رياضة الـHiking، ننصحكم بزيارة هذه الدروب البيئية لممارسة رياضتكم المفضلة والاسترخاء في أجمل المناطق اللبنانية.



مسارات في محمية بنتاعل

يشكّل افتتاح دروب جديدة للسير في محمية بنتاعل الطبيعية (قضاء جبيل)، خطوة إيجابية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستدامتها. وقد تحولت المحمية إلى معلم سياحي بيئي رياضي واجتماعي، يوفر الراحة والمتعـة لرواده.



دروب العاقورة

دروب المشي والتنزه في العاقورة كثيرة، حيث يمكنك استكشاف هذه البلدة العريقة بآثارها وتاريخها عبر سلوك الطرق القديمة بين المنازل والتعرّف على عادات أهلها وتقاليدهم وتنوّع النشاطات السياحية فيها.



أدغال جبل موسى

هي من أجمل المحميات في منطقة كسروان، وأكثرها تنوعًا في لبنان. فهي محاطة بنهرَين، وتتميز بتنوّعها البيولوجي وبغاباتها الغنية بأنواع عديدة من الأشجار.



الطبيعة العذراء في عمّيق

دعوة مغرية لزيارة محمية عمّيق في البقاع الغربي والتنزه في أرجاء دروبها الخضراء. فهي تُعدّ من أكثر الأراضي رطوبة وتنوعًا بيئيًا في لبنان، وفيها مساحات شاسعة من الأراضي العذراء.



درب البطريرك الحويك

درب البطريرك الياس الحويك هو طريق حج وصلاة ورياضة لمحبي السير في الطبيعة. ينطلق الدرب من حلتا مسقط رأس البطريرك، مرورًا بكفرحي، وصولًا إلى عبرين (قضاء البترون) حيث الدير الأم لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات وضريح المكرّم.



وادي القداسة

مدماك جديد يُضاف إلى السياحة الدينية في لبنان من خلال تدشين الجزء الأول من مسار درب رفقا في وادي حربا في بلدة تحوم البترونية. هو الدرب عينه الذي مشى عليه القديسون، من رفقا ونعمة الله الحرديني والأخ اسطفان نعمه...



درب المسيلحة - الطواحين

يُعيد إنجاز درب المسيلحة - درب الطواحين لوادي نهر الجوز والطواحين الأثرية والجسور الرومانية المتجذرة في التاريخ ما فقدته من أهمية على مدى عقود من الزمن.



فضاء محمية أرز الشوف

يعتبر درب الينابيع جزءًا من السياحة البيئية في فضاء محمية أرز الشوف - المحيط الحيوي، لإعادة عين زحلتا - نبع الصفا إلى خارطة السياحة البيئية في لبنان.



مسيرة «درب القمر»

في تقليد سنوي، يمشي أكثر من أربعة آلاف مواطن من مختلف المناطق اللبنانية في مسيرة «درب القمر» التي تنطلق من مدخل عين زحلتا - بمهريه، وتفضي إلى رحاب محمية أرز الشوف وسط بيئة خلابة.



كنوز عكار

يبدأ مسار الرحلة من بلدة سفينة القيطع نزولًا في اتجاه بحيرة عيون السمك التي تشكل أبرز البحيرات الطبيعية على هذا النهر... وخلالها يمكن استكشاف طبيعة عكار وكنوزها التراثية والأثرية المنسية.



في أحضان قاديشا

وضعت لجنة أصدقاء غابة الأرز طريق المشاة «درب القداسة» بتصرّف محبي الطبيعة بهدف تعزيز السياحة الدينية والتراثية والبيئية في قضاء بشري. ويربط هذا الدرب مدينة بشري وكنيسة مار يعقوب المقطع الأثرية بوادي قاديشا ومحبسة مار سمعان الأثرية في بلدة بقرقاشا، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلهما.



عودين درب جدودنا

في أقاصي الشمال، وتحديدًا في عندقت - عكار، يمكنكم المشي في وادي عودين الخلاب المحاط بأشجار الصنوبر على الدرب القديم الذي كان يسلكه السكّان الأوائل.



من عكار إلى مرجعيون

تنطلق هذه الرحلة من بلدة عندقت - عكار إلى مرجعيون على درب طويل يعبر خلاله الهواة ٧٥ قرية وبلدة في جبال لبنان، ويقيمون في بيوت الضيافة لتشجيع السياحة الريفية والحفاظ على الإرث البيئي والثقافي والتاريخي.



حيدرة أولى دروب قب الياس

«درب حيدرة» الأثري - السياحي، هو واحد من ثلاثة دروب ستشكل الطريق السياحي لاكتشاف قب الياس «متحفًا أثريًا طبيعيًا»، إذ تعود آثارها إلى سبعة آلاف سنة قبل المسيح.



درب المجوقل... درب التعاون والفرح

أنجزت قيادة الفوج المجوقل في العام الماضي استصلاح وافتتاح «درب المجوقل» في منطقة درعون، وهو درب بيئي يطل على مشاهد خلابة تتميز بطابعها الثقافي والأثري، كانت مهجورة يأكلها الشوك والأعشاب البرية، حوّلتها سواعد عسكريي الفوج إلى متنزّه يحتضن ضحكات الأطفال وأهاليهم، وباتت مقصدًا لمحبي الطبيعة وهواة المشي. وهو خطوة إضافية نُفّذت على مسار التكافل والتضامن بين الجيش وبلدية درعون - حريصا.