توفي بتاريخ ۲۰٢٥/٢/٦ الرائد الإداري كامل علو من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٧ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى منزل الفقيد في حي الحريق في النبطية الفوقا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في حسينية بلدة النبطية الفوقا قرب دار المعلمين ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي على الشكل التالي:

- قبل الدفن في حسينية النبطية الفوقا.

- بعد الدفن وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/٨ في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه.

- بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في البلدة الذكورة أعلاه.