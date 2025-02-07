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Published by lebarmy2 on جمعة, 02/07/2025 - 13:59
تقبل التعازي على الشكل التالي:
توفي بتاريخ ۲۰٢٥/٢/٦ الرائد الإداري كامل علو من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٧ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى منزل الفقيد في حي الحريق في النبطية الفوقا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في حسينية بلدة النبطية الفوقا قرب دار المعلمين ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي على الشكل التالي:
- قبل الدفن في حسينية النبطية الفوقا.
- بعد الدفن وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/٨ في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه.
- بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في البلدة الذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, فبراير 6, 2025