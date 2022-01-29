توفي بتاريخ 29 / 1 / 2022 الرائد البحري المتقاعد شفيق سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 1 / 2022 الساعة 10.00 من منزله الكائن في أدونيس – جبيل – قرب مركز بيت المحبة، إلى كنيسة سيدة البشارة – درب السيم – صيدا، حيث يقام المأتم بتاريخ ذاته الساعة 14.00، ويوارى الثرى في مدافن بلدة درب السيم.

تقبل التعازي بتاريخ 30 / 1 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 وبعده ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد ارقام الهواتف التالية:

ابن الفقيد المهندس كميل سليمان: 861351 / 03 .

ابن الفقيد السيد ايلي سليمان: 226853 / 03 .

ابنة الفقيد السيدة أدال سليمان: 915423 / 03 .