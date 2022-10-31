توفي بتاريخ 30 /10 /2022 الرائد الطبيب الاسنان المتقاعد انطوان الحمصي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 11 /2022 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس الدكوانة الرعائية، حيث يقام المأتم الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.