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Published by lebarmy2 on اثنين, 05/23/2022 - 22:15
توفي بتاريخ 23 / 5 /2022 الرائد الطيار المتقاعد سليمان الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 23 / 5 /2022 الرائد الطيار المتقاعد سليمان الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 24 / 5 /2022 الساعة 15.00 من مستشفى KMC – المعاملتين، إلى كنيسة الوردية – الرعائية – ذوق مصبح، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, مايو 23, 2022