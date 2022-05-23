توفي بتاريخ 23 / 5 /2022 الرائد الطيار المتقاعد سليمان الخوري من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 24 / 5 /2022 الساعة 15.00 من مستشفى KMC – المعاملتين، إلى كنيسة الوردية – الرعائية – ذوق مصبح، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.