توفي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣ الرائد المتقاعد أحمد كلاكش (۸۳۰۳٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣ الساعة ١٦:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى جمعية آل الخليل في الغبيري، ومن ثم يُنقل يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ الساعة ٨:٠٠ من الجمعية المذكورة إلى بلدته بلاط - مرجعيون حيث يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ الساعة ١٣:٠٠ في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣ في منزل الفقيد الكائن في منطقة عرمون - القبة - شارع روتانا - قرب جامع الحياة - بناية الوزة ۱۸، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في بلدة بلاط، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٧/١٥ في منزل الفقيد الكائن في منطقة عرمون - القبة - شارع روتانا - قرب جامع الحياة - بناية الوزة ۱۸، ويقام ذكرى الثالث يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مبنى جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، أو عبر الاتصال بابنه السيد علي كلاكش على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٣٣٤٩٥.