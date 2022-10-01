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Published by lebarmy3 on اثنين, 01/10/2022 - 15:39
توفي بتاريخ 10 / 1 / 2022 الرائد المتقاعد بهجات شبل من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 10 / 1 / 2022 الرائد المتقاعد بهجات شبل من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 1 / 2022 الساعة 8.00 من مستشفى سيدة لبنان - جونية إلى بلدة الجديدة - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في كنيسة القديس جيورجيوس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد (ماكلوبيا نادر): 70/180338.
- إبنتي الفقيد:
- تشارلا: 81/612509.
- شانتال: 70/348902.
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Date:
الاثنين, يناير 10, 2022