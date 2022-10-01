توفي بتاريخ 10 / 1 / 2022 الرائد المتقاعد بهجات شبل من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 1 / 2022 الساعة 8.00 من مستشفى سيدة لبنان - جونية إلى بلدة الجديدة - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في كنيسة القديس جيورجيوس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد (ماكلوبيا نادر): 70/180338.

- إبنتي الفقيد:

- تشارلا: 81/612509.

- شانتال: 70/348902.