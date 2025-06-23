توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ الرائد المتقاعد زياد بو عجرم (۸۳۰٤٤٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ الساعة ٨:٠٠ من مستشفى عين وزين إلى بلدته بعقلين حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۲:۰۰ في بيت البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في بيت بعقلين وبقية أيام الأسبوع ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بعقلين - رأس النحل.