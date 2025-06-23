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Published by lebarmy15 on اثنين, 06/23/2025 - 19:20
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ الرائد المتقاعد زياد بو عجرم (۸۳۰٤٤٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ الرائد المتقاعد زياد بو عجرم (۸۳۰٤٤٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ الساعة ٨:٠٠ من مستشفى عين وزين إلى بلدته بعقلين حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۲:۰۰ في بيت البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في بيت بعقلين وبقية أيام الأسبوع ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بعقلين - رأس النحل.
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Date:
الاثنين, يونيو 23, 2025