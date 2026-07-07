توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٦ الرائد المتقاعد سميح عبد الله (۸۳۰٤٠٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٧ الساعة ۱۲.۰۰ من أمام مستشفى السلام - القبيات إلى كنيسة النبي إيليا الغيور - شيخلار - عكار، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٠٠.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة الصعود الإلهي - كفر حباب - كسروان.a