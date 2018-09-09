توفي بتاريخ 8 / 9 / 2018 الرائد المتقاعد عدنان شعبان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 2018 الساعة 12.00 في قاعة آل الجردي - الشويفات - حي الأمراء.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية - فردان، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في الحازمية - مار تقلا - شارع سيل - بناية ياسمين - الطابق الثاني.