توفي بتاريخ 20 / 5 /2021 الرائد المتقاعد علي طبيخ من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 5 /2021 الساعة 12.00 من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى مدينة بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في جبانة الشيخ حبيب – قرب جامع الإمام علي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الرائد المتقاعد علي طبيخ الكائن في محلة دورس – الطريق العام أو عبر الإتصال بإبنه المؤهل اول حسين طبيخ على رقم الهاتف: 987051 /70.