توفي بتاريخ 12 / 11 / 2022 الرائد المتقاعد علي عمار من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 11 / 2022 الساعة 8.00 من مستشفى النبطية الحكومي إلى حسينية بلدة اركي – قضاء صيدا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بشقيق زوجته الأستاذ غسان شكرون على رقم الهاتف: 092032 /03.