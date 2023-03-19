توفي بتاريخ 19 / 3 / 2023 الرائد المتقاعد علي لحاف من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 3 / 2023 الساعة 10.30 من منزل والده المرحوم حسن لحاف الكائن في بلدة أنصار – قضاء النبطية إلى حسينية البلدة حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة ايام الأسبوع في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجته السيدة ردينا معنقي:623077 /70.

- شقيقه السيد محسن لحاف:062664 /71.

- شقيقه المؤهل اول حسين لحاف من فوج مغاوير البحر:063692 /03.