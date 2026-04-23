Published by lebarmy2 on خميس, 04/23/2026 - 17:22
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ الرائد المتقاعد مارون عيد (۲۰۰۰۰۰۰٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ الساعة ۱۰.٠۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الإنتقال - مزرعة الضهر - الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥.٠٠.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة مار شربل - الفنار - المتن.
Date:
الخميس, أبريل 23, 2026