Published by lebarmy12 on أحد, 03/15/2026 - 23:20
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٥ الرائد المتقاعد محمد عويدات (٨٥۰۲۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٦ الساعة ۱۲.۰٠ في جبانة جبل السويد - شحيم - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٦.٣٠ ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخَي ١٧ و۲۰۲٦/۳/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٦.٣٠ في خلية مسجد جبل السويد - مركز أبي حنيفة.
