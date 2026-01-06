توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٦ الرائد المتقاعد محمود طبيخ من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٧ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى منزله الكائن في بلدة دورس - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة البلدة خلف المستشفى المذكور.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٥.٠٠ ولمدة ثلاثة أيام في حسينية دورس - حي بيت طبيخ، أو عبر الاتصال بابنه السيد علي طبيخ على رقم الهاتف: ٨١/٦٢١١٧٠.