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Published by lebarmy3 on ثلاثاء, 06/11/2024 - 20:22
توفي بتاريخ ۲۰۲٤/٦/١٠ الرائد المتقاعد نقولا فاضل (٨٣٠٤٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي، إلى بلدة صغبين حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بابن الفقيد المهندس شربل فاضل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٧١/٥٩٨٨٨٦
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Date:
الثلاثاء, يونيو 11, 2024