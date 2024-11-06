توفي بتاريخ ۲۰۲٤/٦/١٠ الرائد المتقاعد نقولا فاضل (٨٣٠٤٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي، إلى بلدة صغبين حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك الكائنة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بابن الفقيد المهندس شربل فاضل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٧١/٥٩٨٨٨٦