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Published by lebarmy12 on سبت, 07/25/2026 - 22:46
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/٢٥ الرائد المتقاعد نقولا قمر (۸۳۰٤۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/٢٥ الرائد المتقاعد نقولا قمر (۸۳۰٤۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ الساعة ۱۲.۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة - سن الفيل - المتن، حيث يُقام المأتم الساعة ۱۳.۰۰، ثم ينقل إلى بلدة مشغرة - البقاع الغربي ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة سيدة النياح - مشغرة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل، أو عبر الاتصال بابن الفقيد على رقم الهاتف: ۷۱/۰۳۰۰۰۸.
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Date:
السبت, يوليو 25, 2026