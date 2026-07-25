توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/٢٥ الرائد المتقاعد نقولا قمر (۸۳۰٤۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ الساعة ۱۲.۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة - سن الفيل - المتن، حيث يُقام المأتم الساعة ۱۳.۰۰، ثم ينقل إلى بلدة مشغرة - البقاع الغربي ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة سيدة النياح - مشغرة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل، أو عبر الاتصال بابن الفقيد على رقم الهاتف: ۷۱/۰۳۰۰۰۸.