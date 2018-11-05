توفي بتاريخ 11 / 5 / 2018 الرائد المهندس البحري المتقاعد حسان جابر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 / 2018 الساعة 14,00 في جبانة مدينة النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 5 / 2018 طيلة النهار في منزل الرائد المتقاعد الكائن في النبطية وبتاريخ 14 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة.