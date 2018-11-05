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Published by lebarmy12 on جمعة, 05/11/2018 - 21:47
توفي بتاريخ 11 / 5 / 2018 الرائد المهندس البحري المتقاعد حسان جابر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 / 2018 الساعة 14,00 في جبانة مدينة النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 5 / 2018 طيلة النهار في منزل الرائد المتقاعد الكائن في النبطية وبتاريخ 14 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الجمعة, مايو 11, 2018