- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy14 on جمعة, 02/06/2026 - 13:42
توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٦ الرائد المهندس المتقاعد أسعد أبو جوده (٦٢٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٦ الرائد المهندس المتقاعد أسعد أبو جوده (٦٢٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ الساعة ۱۰.۳٠ من مستشفى الأرز - الزلقا إلى كنيسة مار تقلا - بقنايا - المتن، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥.٣٠.
تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا - المتن.
Ar
Date:
الجمعة, فبراير 6, 2026