توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٦ الرائد المهندس المتقاعد أسعد أبو جوده (٦٢٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ الساعة ۱۰.۳٠ من مستشفى الأرز - الزلقا إلى كنيسة مار تقلا - بقنايا - المتن، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥.٣٠.

تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا - المتن.