توفي بتاريخ 15 / 3 /2021 الرائد جاد نمر من مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 3 /2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حيداب – جزين، حيث يقام امأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في كنيسة مار شربل الكائنة في البلدة المذكورة قرب دير قطين.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- والده أنطوان: 187542 /70.

- عمّه بيار: 409904 /70.

- خاله جورج أبو جوده: 817464 /71.