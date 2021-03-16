- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 03/16/2021 - 16:00
توفي بتاريخ 15 / 3 /2021 الرائد جاد نمر من مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية.
توفي بتاريخ 15 / 3 /2021 الرائد جاد نمر من مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية.
ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 3 /2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حيداب – جزين، حيث يقام امأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في كنيسة مار شربل الكائنة في البلدة المذكورة قرب دير قطين.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- والده أنطوان: 187542 /70.
- عمّه بيار: 409904 /70.
- خاله جورج أبو جوده: 817464 /71.
Ar
Date:
الثلاثاء, مارس 16, 2021