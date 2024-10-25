إستشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ الرائد محمد فرحات من لواء المشاة الخامس.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى باحة كنيسة مار مارون - رشعين زغرتا حيث يوارى الثرى الساعة ۱۳:۰۰ (كوديعة ) في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتواريخ ٢٦،٢٥ و ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في منتزه ليالي رشعين زغرتا، وقبل الدفن وبعده في باحة كنيسة مار مارون - رشعين.