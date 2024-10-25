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Published by lebarmy12 on جمعة, 10/25/2024 - 21:12
إستشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ الرائد محمد فرحات من لواء المشاة الخامس.
إستشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ الرائد محمد فرحات من لواء المشاة الخامس.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى باحة كنيسة مار مارون - رشعين زغرتا حيث يوارى الثرى الساعة ۱۳:۰۰ (كوديعة ) في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتواريخ ٢٦،٢٥ و ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في منتزه ليالي رشعين زغرتا، وقبل الدفن وبعده في باحة كنيسة مار مارون - رشعين.
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Date:
الجمعة, أكتوبر 25, 2024