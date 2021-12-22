توفي بتاريخ 22 / 12 / 2021 الرقيب أول ابراهيم محفوض من الشرطة العسكرية شقيق المعاون أول جورج محفوض من منطقة الشمال – موقع عندقت.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 12 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, وبتاريخي 24 و25 / 12 / 2021 في منزله الكائن في بلدة عندقت قرب مفرق أكروم – بناية جوزيف محفوض – الطابق الثالث.