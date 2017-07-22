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Published by fkhatoum on اثنين, 07/24/2017 - 08:18
توفي بتاريخ 22 /7/ 2017 الرقيب أول المتقاعد أحمد المحمد والد زوجة العميد المتقاعد خالد حريك من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 22 /7/ 2017 الرقيب أول المتقاعد أحمد المحمد والد زوجة العميد المتقاعد خالد حريك من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 /7/ 2017 بعد صلاة الظهر في مسجد بلدة مشتى حسن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23 و24 /7/ 2017 في قاعة بلدية مشتى حسن ( رقم هاتف العميد المتقاعد خالد حريك 435582/ 70).
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Date:
السبت, يوليو 22, 2017