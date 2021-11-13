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Published by lebarmy4 on سبت, 11/13/2021 - 06:58
توفي بتاريخ 12 / 11 / 2021 الرقيب أول المتقاعد جهاد الخولي والد الرقيب مايكل الخولي من أركان الجيش للتخطيط، وشقيق المعاون أول أسد الخولي من أركلن الجيش للعديد – مديرية الأفراد.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 11 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة الصليب للروم الكاثوليك – شدرا.
تقبل التعازي بتاريخي 14 و 15 / 11 / 2021 في الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 18 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس للروم الكاثوليك – الجديدة، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
- المعاون أول أسد الخولي: 050112 / 71.
- الرقيب مايكل الخولي: 308195 / 70 .
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Date:
السبت, نوفمبر 13, 2021