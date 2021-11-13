توفي بتاريخ 12 / 11 / 2021 الرقيب أول المتقاعد جهاد الخولي والد الرقيب مايكل الخولي من أركان الجيش للتخطيط، وشقيق المعاون أول أسد الخولي من أركلن الجيش للعديد – مديرية الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 11 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة الصليب للروم الكاثوليك – شدرا.

تقبل التعازي بتاريخي 14 و 15 / 11 / 2021 في الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 18 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار جرجس للروم الكاثوليك – الجديدة، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية: