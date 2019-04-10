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Published by lebarmy10 on جمعة, 10/04/2019 - 06:55
توفي بتاريخ 3 / 10 / 2019 الرقيب أول المتقاعد حسين الحاج علي والد المجند (مددت خدماته) علي الحاج علي من لواء المشاة الثالث.
توفي بتاريخ 3 / 10 / 2019 الرقيب أول المتقاعد حسين الحاج علي والد المجند (مددت خدماته) علي الحاج علي من لواء المشاة الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 10 / 2019 الساعة 13.00 في بلدة الخيام قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب معتقل الخيام سابقاً.
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Date:
الخميس, أكتوبر 3, 2019