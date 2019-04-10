توفي بتاريخ 3 / 10 / 2019 الرقيب أول المتقاعد حسين الحاج علي والد المجند (مددت خدماته) علي الحاج علي من لواء المشاة الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 10 / 2019 الساعة 13.00 في بلدة الخيام قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب معتقل الخيام سابقاً.