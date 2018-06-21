توفي بتاريخ 20 / 6 /2018 الرقيب أول المتقاعد عاطف عبدو شقيق كل من العريف عشير عبدو من لواء المشاة الخامس والعريف رواد عبدو من القوات الجوية – قاعدة حامات الجوية .

أقيم المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2018.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة المشمش – عكار.