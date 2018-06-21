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Published by lebarmy15 on خميس, 06/21/2018 - 17:04
توفي بتاريخ 20 / 6 /2018 الرقيب أول المتقاعد عاطف عبدو شقيق كل من العريف عشير عبدو من لواء المشاة الخامس والعريف رواد عبدو من القوات الجوية – قاعدة حامات الجوية .
توفي بتاريخ 20 / 6 /2018 الرقيب أول المتقاعد عاطف عبدو شقيق كل من العريف عشير عبدو من لواء المشاة الخامس والعريف رواد عبدو من القوات الجوية – قاعدة حامات الجوية .
أقيم المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2018.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة المشمش – عكار.
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Date:
الخميس, يونيو 21, 2018