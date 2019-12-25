توفي بتاريخ 25 / 12 / 2019 الرقيب أول المتقاعد علي العلمان والد كل من الجندي خالد علمان من لواء المشاة الثالث والجندي حسين العلمان من فوج الحدود البرية الرابع.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2019 الساعة 12.00 في بلدة وادي الحور –قضاء عكار , ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه.