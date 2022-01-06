توفي بتاريخ 31 / 5 /2022 الرقيب أول المتقاعد محمود جعفر والد زوجة العقيد نزار جعفر من قطاع جنوب الليطاني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 6 /2022 الساعة 11.00 في محلة تل الأبيض.

تقبل التعازي لمدة سبعة أيام في منزل الفقيد الكائن في تل الأبيض، أو عبر الإتصال بالعقيد نزار جعفر على رقم الهاتف: 518004 /03.