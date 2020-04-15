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Published by lebarmy10 on أربعاء, 04/15/2020 - 10:52
توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب أول المتقاعد مخائيل الحزوري والد كل من الرقيب أول ميلاد الحزوري من نادي الضباط – جونيه والرقيب كارلوس الحزوري من فوج المدرعات الأول والعريف الحزوري من فوج المدفعية الثاني.
- الرقيب أول ميلاد الحزوري: 315564 /03.
توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب أول المتقاعد مخائيل الحزوري والد كل من الرقيب أول ميلاد الحزوري من نادي الضباط – جونيه والرقيب كارلوس الحزوري من فوج المدرعات الأول والعريف الحزوري من فوج المدفعية الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 4 / 2020 الساعة 13.00 في كنيسة مار يوسف – كوسبا – الكورة.
يتقبل العسكريون أبناء الرتيب المتقاعد المتوفى، التعازي هاتفياً على على الأرقام التالية:
- الرقيب أول ميلاد الحزوري: 315564 /03.
- الرقيب كارلوس الحزوري: 581535 /70.
- العريف يوسف الحزوري: 996379 /71.
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Date:
الاثنين, أبريل 13, 2020