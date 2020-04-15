توفي بتاريخ 12 / 4 / 2020 الرقيب أول المتقاعد مخائيل الحزوري والد كل من الرقيب أول ميلاد الحزوري من نادي الضباط – جونيه والرقيب كارلوس الحزوري من فوج المدرعات الأول والعريف الحزوري من فوج المدفعية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 4 / 2020 الساعة 13.00 في كنيسة مار يوسف – كوسبا – الكورة.

يتقبل العسكريون أبناء الرتيب المتقاعد المتوفى، التعازي هاتفياً على على الأرقام التالية:

- الرقيب أول ميلاد الحزوري: 315564 /03.

- الرقيب كارلوس الحزوري: 581535 /70.

- العريف يوسف الحزوري: 996379 /71.